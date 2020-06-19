Чибис заявил, что загрязнение Умбозера в Мурманской области не угрожает людям и природе

МУРМАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Загрязнение Умбозера в Мурманской области, в котором появилось неизвестное пятно мутно-бирюзового цвета, не угрожает населению и природе. Результаты исследования первых проб показали, что вещество нетоксично, сообщил в пятницу журналистам губернатор региона Андрей Чибис.

"Населению ничего не угрожает, идет ежечасный контроль, возможны варианты обеспечения водой. Мы беспокоимся за природу, но наука и лаборатории подтвердили, что, скорее всего, вреда это не принесет, взвесь осядет на дне. Это предварительные данные, надеюсь, что так и будет. Вчера были готовы исследования первых заборов на токсичность, которые подтвердили, что токсичности нет. Уровень концентрации алюминия радикально снижен на вчерашний день и продолжает снижаться, причин для беспокойства наука не видит", - сказал Чибис.

По его данным, причиной образования пятна мог стать селевой поток, прошедший после резкого таяния большого количества снега.

"Росприроднадзор и экологи склоняются к мнению, что это не промышленные предприятия. Предполагается с высокой долей вероятности, четкого подтверждения нет, но версия такая, что из-за большого объема снега и резкого таяния это селевой поток, который принес большую концентрацию алюминия. При этом анализ Росприроднадзора показывает, что ущерба для природы коллеги не видят. Очень надеюсь, что так и будет", - сказал губернатор, подчеркнув, что для окончательных выводов нужно дождаться результатов исследований.