Российские пляжи можно будет посещать без масок

"Понятно, что текущая ситуация не позволяет пока говорить об отдыхе совсем без ограничений, но все-таки мы сами должны определенную сознательность проявлять. По пляжам: у нас уже отдельно в регионах даже утверждены правила, пляж можно посещать без маски", - сказала она.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Отдыхающим на пляже россиянам можно будет не носить маски. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" .

При этом россиянам нужно будет носить маски в закрытых помещениях и соблюдать социальную дистанцию, добавила Догузова. "Лежаки будут регулярно дезинфицироваться, - отметила она. - В самих гостиницах рестораны работают с соблюдением социальной дистанции, бассейны тоже. Большинство развлечений на свежем воздухе тоже никаким образом сейчас не ограничены".

"Мы дополнительно еще с регионами проводим работу и будем на протяжении всего лета и осени смотреть за тем, чтобы каких-то перегибов на местах не было. Я все-таки исхожу из того, что отдыху этим летом быть. Мы достаточно большую работу проделали, чтобы наши граждане смогли комфортно, пусть и с определенными ограничениями, но все же отдохнуть на наших курортах", - добавила глава Ростуризма.

По словам Догузовой, гостиницы и санатории не будут использовать в качестве обсерваторов в случае выявления заразившихся коронавирусом. "Никто не собирается превращать гостиницы и санатории в обсерваторы, - сказала она. - Для обсерваторов есть отдельно определенные места, учреждения, которые так и называются - обсерваторы".

Ранее Догузова сообщила, что туристический сезон в России может стартовать в полном объеме с 1 июля. При этом с июня начнется "мягкий старт" и подготовка к началу полноценного курортного сезона. Руководитель Ростуризма также выразила надежду, что регионы начнут постепенно снимать ограничительные меры, препятствующие отдыху россиян.