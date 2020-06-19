Лукашенко: Минск не будет по требованию МВФ вводить карантин в обмен на кредиты

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Белоруссия считает неприемлемым требование МВФ о введении карантина по коронавирусу в обмен на предоставление кредитных ресурсов. Об этом заявил в пятницу президент страны Александр Лукашенко на совещании по вопросам банковской деятельности.

"МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

"Появляются требования: вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы, не дай бог, в Беларуси повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация", - добавил

Тем не менее, он поинтересовался у членов правительства о том, как обстоят дела с предоставлением стране иностранной кредитной помощи для преодоления последствий пандемии. "Что от нас требуют партнеры? Было заявлено о возможности предоставить Беларуси $940 млн так называемого быстрого финансирования. Как решается этот вопрос?" - спросил Лукашенко. При этом он заявил, что Всемирный банк готов профинансировать Белоруссию "в десять раз больше, чем предлагал, за то, что мы эффективно боремся с этой болезнью". "Даже опыт запросил в Минздраве", - сказал президент Белоруссии.

Ранее Всемирный банк принял решение выделить Белоруссии на борьбу с коронавирусом 90 млн евро. Также ВБ рассматривает запросы правительства на финансирование мер соцзащиты и поддержки частных предприятий. 26 мая в ходе презентации экономического обзора по Белоруссии ВБ рекомендовал властям страны принять дополнительные меры для предотвращения распространения инфекции, чтобы избежать значительного экономического ущерба. В Белоруссии карантин не был введен, проводятся массовые мероприятия, сейчас проходит кампания по выборам президента. Число заразившихся коронавирусом в Белоруссии превысило 56 тысяч.