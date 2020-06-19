На Ставрополье более 90% семей получили выплату на детей от 3 до 16 лет

ПЯТИГОРСК, 19 июня. /ТАСС/. Выплату на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей получили 390 тыс. родителей на Ставрополье, что составляет более 90% от семей, претендующих на выплату. Об этом в пятницу сообщили журналистам в управлении по информационной политике аппарата правительства региона.

"На сегодняшний день единовременную выплату 10 тыс. рублей получили родители 390 тыс. детей края. Это составляет около 93% от семей, претендующих на выплату", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще более чем на 85 тыс. детей до 3 лет ставропольские семьи получили ежемесячные выплаты в 5 тыс. рублей.

По данным управления, для удобства граждан прием в клиентских службах фонда по вопросу выплат на детей ведется без предварительной записи. Заявителям необходимо взять с собой только паспорт, СНИЛС и банковские реквизиты для перечисления средств, а специалисты пенсионного фонда помогут оформить соответствующее заявление. При этом подача заявлений удаленно на портале госуслуг остается самым удобным и безопасным способом получения выплаты, отмечается в пресс-релизе.

Президент Владимир Путин 11 мая подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми, согласно которому с 1 июня этого года будет осуществлена единовременная выплата по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года).