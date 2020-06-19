Зона лесопарков в административном центре Хайнаня превысила 38% от его территории

ХАЙКОУ /Китай/, 19 июня. /ТАСС/. Площадь лесопарков в административном центре южнокитайской провинции Хайнань городе Хайкоу за последние пять лет увеличилась на 4,7 процентных пункта и превысила 38% от его территории, составив порядка 51 кв. км. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

По данным издания, по мере увеличения лесных массивов в Хайкоу наблюдалось повышение общего уровня экологии. Прежде всего это касается расположенных в черте города водоемов и прилегающих к ним заболоченных низменностей. Там, как уточняют специалисты, обитает множество мелких млекопитающих, а также редких видов птиц.

В связи с успешными мерами по защите окружающей среды административный центр Хайнаня уже удостоился целого ряда престижных правительственных наград, среди них - "Всекитайская премия за образцовую политику по озеленению". Город был особо отмечен и за прогресс в деятельности по защите диких животных.

"За последние годы мы добились существенных успехов в этом направлении, поскольку строго придерживаемся установленных норм. Наша задача - превратить Хайкоу в "лесной город Хайнаня", - объяснил представитель местной администрации.

Как он уточнил, в процессе реализации государственной стратегии по созданию передовых лесопарков местные власти постоянно учитывают 18 ключевых стандартов. В соответствии с ними руководство провинции оценивает успешность работы компетентных госструктур, которые должны содействовать повышению уровня экологии в регионе.

Согласно статистике, с 1988 года, когда была образована провинция Хайнань, площадь покрывающих остров лесов увеличилась более чем в 1,6 раза, до 21,3 тыс. кв. км. В итоге они занимают уже примерно 62% его территории. По данным властей, за последние 30 лет более 71,5 млн человек приняли участие в региональном движении по озеленению, посадив в провинции свыше 300 млн деревьев.