Лукашенко призвал не делать героев из банкиров Белгазпромбанка

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что власть будет реагировать на незаконные массовые акции и призвал белорусов не делать героев из банкиров, арестованных по делу Белгазпромбанка. Об этом Лукашенко заявил в пятницу на совещании по вопросам работы банковской системы.

"Не надо из ворюг, обуржуевшихся этих банкиров, и прочих мошенников, которые там сидят в Белгазпромбанке, делать героев. Этого не получится. Я уже говорил: ни узниками совести они не станут, ни пушистыми и белыми тоже они не станут. А тот, кто это допустил, мы еще с этим разберемся", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

В частности, белорусский лидер привел некоторые факты, свидетельствующие, по его мнению, о мошенничестве в Белгазпромбанке. "В Газпромбанке (Белгазпромбанке - прим. ТАСС) дошли до того, что на полдня или на день - мы сейчас проверяем эту информацию - изменили курс, чтобы работники банка смогли поменять деньги на доллары по меньшему курсу, и к вечеру подняли курс обратно. Почему Нацбанк этого не видел?", - спросил Лукашенко. Кроме того, по его словам, известны случаи, когда в этом банке люди получали кредиты на потребительские нужды под обещанные 4%, а при возврате приходилось отдавать по ставке под 80% годовых. "Мошенники, обдирали людей и деньги выводили в Латвию", - заявил Лукашенко.

При этом белорусский президент предупредил об ответственности тех, кто пытается дестабилизировать страну, участвуя в несанкционированных мероприятиях. "Я пока прошу и предупреждаю прежде всего этих людей: не делайте этого, не заставляйте власть идти на какие-то меры реагирования, не подталкивайте нас к этому", - заявил Лукашенко.

В этой связи, он отдельно обратился к родителям молодых людей, которые участвуют в акциях протеста. "Они (организаторы акций - прим. ТАСС) же используют пацанов. Там половина пацанов, которые не имеют к выборам никакого отношения - 15-16-17 лет", - считает Лукашенко. "Они (молодежь - прим. ТАСС) не помнят Беларусь, из которой мы выходили с вами в лаптях и без штанов в середине 90-х. Они не помнят этих талонов, не помнят, что мы не могли купить бутылку какого-то молока. Они не помнят, что у нас на трое суток в Минске муки хватало, чтобы испечь хлеб. Они живут в чистой и светлой Беларуси и думают, что все это упадет им с неба. Понятно, это и наша недоработка, что мы им не объяснили. Но ведь родители это знают", - отметил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что "нарушать закон не позволено". "Я не хочу, чтобы их дети попали в какую-то сложную ситуацию. Я очень, подчеркиваю, прошу, никого не пугаю, это учесть", - сказал Лукашенко, обращаясь к родителям молодых людей.

Дело Белгазпромбанка

11 июня департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) республики после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). Экс-глава Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер. 18 июня КГК сообщил, что Бабарико задержан по причине того, что являлся непосредственным организатором, который руководил противоправной деятельностью. Вместе с Виктором Бабарико в СИЗО КГБ был препровожден и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб своего отца. Всего по делу Белгазпромбанка арестовано около 20 человек. В пятницу генеральный прокурор Белоруссии возбудил уголовное дело по статье "Создание преступной организации либо участие в ней" Уголовного кодекса. Фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы.