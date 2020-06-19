В Москве прошла церемония гашения почтовой марки, посвященной Ржевскому мемориалу

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной Ржевскому мемориалу Советскому солдату, прошла в пятницу в штаб-квартире Российского военно-исторического общества (РВИО) в Москве, передает корр. ТАСС.

"Это была огромная ответственность, которая лежала на всех, кто был причастен к созданию и строительству мемориала, потому что сама идея памятника была предложена ветеранами - участниками Великой Отечественной войны, это ответственность перед тысячами солдат Красной армии, которые сражались подо Ржевом и до сих пор должным образом не увековечен. Многие жертвователи в строке, где нужно указать фамилию, имя и отчество жертвователя, указывали имена своих предков - солдат Великой Отечественной войны", - сказал начальник научного отдела РВИО Юрий Никифоров.

В церемонии приняли участие и ветераны, для которых увековечивание памяти защитников Ржева стало личным событием. "Я по рождению с Тверской или как она называлась раньше, Калининской области, наш районный центр находился между Бологое и Осташковом. Мы слышали, что происходит подо Ржевом, события были на слуху. Ржев был местом трагедии и героизма, и для меня это не отвлеченное понятие, это место, лично связанное со мной, святое для меня", - поделился своими эмоциями один из ветеранов, Василий Захаров.

На марке изображена центральная фигура мемориала, созданная по проекту скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. Кроме почтовой марки, этому событию также посвящен выпуск серебряной памятной монеты тиражом 3000 штук, создано масштабное граффити в Тверской области, оформлен поезд Московского метрополитена.

Мемориал Советскому солдату создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области. Открытие мемориала планируется 30 июня 2020 года.

В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях в районе Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тыс. человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. Общие же потери (включая раненых) составили 1 млн 160 тыс. человек. Сражения имели огромное значение для достижения Красной армией коренного перелома в Великой Отечественной войне и закончились победой советских войск. В 2007 г. городу Ржеву присвоено почетное наименование "Город воинской славы".

Субботник

РВИО примет участие в Международном субботнике по благоустройству памятных мест и воинских захоронений в субъектах РФ и странах мира, который пройдет 20 июня, рассказал Никифоров.

"Сохранение памяти, поддержание памятных мест, работа с нашей историей и памятью о Великой Отечественной войне не могут быть доверены нескольким десяткам профессиональных историков. Это дело всего гражданского общества. Только коллективно, общими усилиями мы можем сохранять и передавать нашу память. РВИО присоединяется к участию в этом проекте", - сказал он.

В свою очередь помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что приведение в порядок воинских захоронений и мемориалов является проявлением неравнодушного отношения к собственной истории. "Наша память - это то, что нас всех объединяет. Я хочу искренне поблагодарить всех тех, кто старается привести в порядок памятники и обелиски в своем селе, городе. Это неравнодушие к своей истории, к своей стране, к своему будущему. Неважно, будь то большая общественная организация или просто неравнодушный человек - наша история одна на всех. Память - это, прежде всего, ответственность, подкрепленная действием, и подобные акции следует проводить как можно чаще" - приводит его слова пресс-служба РВИО.

Память без границ

В рамках акции будут приведены в порядок такие памятные места, как Сквер памяти героев танкистов (Краснодарский край, п. Колосистый), памятник генерал-майору Л. Гуртьеву (г. Орел), Воздвиженское кладбище (Тамбовская обл.) и многие другие. Как подчеркнул Юрий Никифоров, к акции присоединятся и жители европейских стран. "Очень многие места, связанные с подвигами наших воинов или их захоронения, находятся еще более чем в 20 странах и в этом проекте участвуют люди и во многих европейских государствах", - отметил начальник научного отдела РВИО.

Он добавил, что участники субботника при выборе объектов для благоустройства будут ориентироваться, в том числе, и на данные проекта РВИО "Место памяти". "Это социальная платформа, которая мыслилась так, чтобы каждый гражданин России мог нанести на эту карту место в своем селе или городе, связанное с историей Великой Отечественной войны. Сейчас люди загрузили уже более 60 тыс. мест и информация о них свидетельствует, что проект востребован и жизненно необходим. Особенно в свете того, что сейчас активно обсуждаются поправки в законодательство РФ. Мы настаиваем на ужесточении требований к поддержанию, сохранению, недопущению вандализма по отношению к нашим памятникам", - добавил Никифоров.

Организаторами Международного субботника являются "Волонтеры Победы" и "Поисковое движение России". Акция состоится 20 июня 2020 года в канун Дня памяти и скорби.

Международный субботник пройдет в рамках реализации Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Результаты субботника будут объединены на портале "Местопамяти.рф". Каждый пользователь сможет увидеть результаты проведения акции в своем регионе, по всей России и за рубежом. Материалы, помеченные хештегом #местопямяти, будут отражены в социальных сетях и на официальном сайте.