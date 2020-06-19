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В Сочи прогнозирую ливни с грозой, градом и шквалистым ветром

По данным МЧС, возможны подтопления территорий и сельхозугодий и населенных пунктов

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в Сочи ливень в сочетании с грозой и градом, а также шквалистый ветер, говорится в сообщении пресс-службы администрации курорта, распространенном в пятницу.

"Спасатели предупреждают, что с 20 по 22 июня на территории Краснодарского края местами ожидается комплекс метеорологических явлений. Возможны сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и градом, а также шквалистым усилением ветра до 20 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, возможны подтопления территорий и сельхозугодий и населенных пунктов на территории края. Также существует вероятность резких подъемов уровней рек, затоплений пониженных участков и населенных пунктов, активизации оползневых процессов.

Теги
РоссияКраснодарский край
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