В Израиле будут использовать статью Путина о Второй мировой войне в работе с молодежью

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израиль уже начал осуществлять перевод статьи президента РФ Владимира Путина об истории Второй мировой войны на иврит, так как она очень востребована для работы с молодежью в еврейском государстве. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС глава Координационного совета организаций русскоязычных соотечественников Израиля (КСОРС) Макс Перельштейн.

"Статья Владимира Путина является не только исторически выверенной, подробно и взвешено объясняющей причины начала войны, но и чрезвычайно актуальной в свете попыток ряда деятелей отрицать правду, переписывать историю и пересматривать результаты Великой Победы. Мы уже начали переводить статью президента России на иврит, она объемная и обстоятельная, но мы надеемся закончить работу до начала июля. Для нашей работы с молодежью соотечественников данная статья станет несомненным подспорьем, одним из базовых текстов", - сказал он.

Перельштейн отметил, что в Израиле "бережно хранят память о Второй мировой войне и подвиге солдат Красной армии, которые спасли еврейский народ и народы Европы от истребления нацистами". По его словам, на территории еврейского государства "уже насчитывается порядка 60 мемориальных мест - монументов, памятников, музеев которые посвящены истории Второй мировой войны и подвигу воинов, разгромивших нацизм, и все время появляются новые". "Только в январе этого года в Иерусалиме при участии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был открыт монумент "Свеча памяти", посвященный героическому подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда, в 2012 году в Нетании был установлен Мемориал Победы Красной армии над нацистской Германией, это очень крупный объект размером с городской квартал на берегу Средиземного моря в центре города", - напомнил он.

Глава КСОРС подчеркнул, что в статье Путина "содержатся очень верные обращенные мировому сообществу посылы на будущее". "Уроки Второй мировой войны должны быть четко усвоены для того, чтобы трагедия такого масштаба не повторилась. Именно поэтому чрезвычайно важным становится в наши дни активное противодействие попыткам переписать историю", - добавил Перельштейн. "Мы регулярно проводим на базе КСОРС Израиля при содействии Российского культурного центра в Тель-Авиве мероприятия, направленные на сохранение исторической правды. Это кинопоказы и тематические вечера, научные семинары с участием историков, а также ветеранов и блокадников - живых свидетелей тех событий, и, конечно же, молодежные мероприятия, ведь молодежи предстоит в дальнейшем нести сквозь века правду о Великой Победе", - подчеркнул он.

Статья президента РФ

Президент России Владимир Путин опубликовал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. В ней глава государства не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил не прошлому, а настоящему и будущему - урокам войны и вопросам международного сотрудничества. Статья "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" в четверг была опубликована в журнале National Interest на английском языке, а в пятницу она вышла на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском.