"Бум отложенного спроса". Как работают салоны красоты в Москве в условиях пандемии

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Московские салоны красоты, открывшиеся 9 июня, отработали уже две недели в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Корреспонденты ТАСС узнали у экспертов и предпринимателей, с какими сложностями им пришлось столкнуться и как бизнес адаптируется к условиям, подобных которым раньше не было.

Столичные парикмахерские и салоны красоты фактически не работали с начала апреля, за исключением тех, кто имел медицинскую лицензию. За это время в городе на фоне распространения новой коронавирусной инфекции замер почти весь сектор розничного и непродовольственного малого и среднего бизнеса.

В середине мая Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе парикмахерских и салонов красоты. Так, при входе всем работникам и посетителям теперь обязаны измерять температуру, руки обрабатывать дезинфицирующими средствами, а принимать клиентов можно только по предварительной записи, чтобы избежать скопления людей.

Самим сотрудникам салонов предписано работать в защитных костюмах, масках и перчатках, а также надевать шапочку. Расстояние между креслами, где обслуживаются клиенты, должно быть не менее 1,5 м. Как ранее сообщало само ведомство, рекомендации по работе в условиях снятия ограничений при пандемии были согласованы с предпринимательским сообществом и пожелания самих салонов также были учтены.

Почему снижается средний чек, несмотря на рост оборота

Как показывают последние результаты исследования IT-компании и производителя онлайн-касс "Эвотор", салоны красоты в Москве показали рост оборота в 3,3 раза во вторую летнюю неделю по сравнению с докризисными показателями, с 9 июня бьюти-индустрия утроила выручку, заняв лидирующую позицию по росту в секторе малого и среднего бизнеса.

При этом сами предприниматели признаются, что, несмотря на поток клиентов в первые две недели - ведь москвичи после месяцев в изоляции хотят подстричься и "привести себя в порядок", средний чек все равно снижается. Главная причина - общая потеря клиентов в результате невозможности записать их в удобное им время.

"Раньше наш формат предполагал, что мы всегда можем предложить дополнительные услуги к основной, за которой пришел клиент. Новые требования Роспотребнадзора делают это невозможным: посетителей можно обслуживать только по предварительной записи, обязательно гарантируя дистанцию не менее 1,5 м. Это лишает нас привычных рычагов расширения среднего чека. Наплыв клиентов, может быть, и случился бы, если салоны могли задействовать обычную пропускную способность", - поясняет предпринимательница Оксана Лаврентьева, владелица центров здоровья и красоты.

Какие требования Роспотребнадзора вызывают сложности

Соосновательница салона красоты Алина Швец отмечает, что за прошедшие две недели работу, в общем, наладили. Кроме того, рекомендации Роспотребнадзора, по ее мнению, "реальные для исполнения" - учли "все возможные опасности и сделали правила для их устранения": дезинфекция, обработка поверхностей, расстояние между креслами и запись с интервалом в 20 минут для сокращения контактов. Самым сложным остается работа "в полной медицинской экипировке" - "жарко и неудобно". При этом она упоминает самый настоящий "бум отложенного спроса" - желающих записаться очень много.

С ее мнением согласна и предприниматель Анастасия Андросова: она тоже оценила требования Роспотребнадзора как "несложные".

"Для нас достаточно просто было организовать все по последним рекомендациям Роспотребнадзора. Больше всего, конечно, вызывает неудобство работа в маске и перчатках. Это не только неудобно, но еще и вредно, ведь весь рабочий день сотрудники вынуждены подводить в масках, в которых невозможно нормально дышать, а в перчатках потеют руки. Надеюсь, в скором времени и эти ограничения будут сняты", - говорит Андросова.

Клиентам приходится платить заранее

Как отмечает Лаврентьева, до снятия режима самоизоляции она предложила клиентам заранее оплатить услуги в счет будущих визитов. Только это помогло ее бизнесу открыться после ограничений и продолжить работу.

"Мы открыто рассказали о сложной ситуации и предложили клиентам в счет будущих визитов разместить у нас депозиты. За время карантина это принесло салону 7 млн рублей, что помогло нам покрыть основные расходы", - поясняет Лаврентьева.

Соглашается с ней и Андросова, которая справилась с нынешним кризисом благодаря накопленной "подушке безопасности", а также онлайн-продажам косметики.

Сложности с закупкой средств индивидуальной защиты

При этом часть предпринимателей отмечает сложности с закупкой средств индивидуальной защиты (СИЗ) для сотрудников.

Так, Лаврентьева говорит, что дезинфицирующих средств их салону пока хватает, но ситуация может быть такой не всегда. "Все расходные материалы и СИЗы для салонов очень сложно было найти. На протяжении всего карантина мы их закупали мелкими партиями безостановочно по более-менее низкой цене, поэтому пока имеем возможность не повышать цены", - отмечает Лаврентьева.

По мнению вице-президента Торгово-промышленной палаты Елены Дыбовой, в сложившейся ситуации было бы справедливо, чтобы траты на соответствие требованиям Роспотребнадзора для салонов красоты на себя взяло государство.

"Открываться салонам красоты будет непросто: цены на средства индивидуальной защиты подскочили. Обеззараживающие лампы до пандемии стоили 11 тыс. рублей, сейчас - уже 110 тыс. рублей. При этом еще доставку из Китая надо ждать два месяца. Мы в объединении выступаем за то, чтобы обеспечить средствами защиты все салоны в рамках господдержки. Поэтому направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о компенсации затрат предпринимателям в сфере красоты на обеспечение всех требований безопасности", - резюмирует Дыбова.

Она заключает, что в нынешней реальности бизнесу предстоит жить еще долго, поэтому господдержка тоже должна прогрессировать.