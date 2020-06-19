Многодетная семья из Архангельска получила подарки, которые просил передать Путин

АРХАНГЕЛЬСК, 19 июня. /ТАСС/. Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский вручил многодетной семье Кузнецовых из Коряжмы подарки, которые просил передать президент РФ Владимир Путин.

В Международный день защиты детей (1 июня) Путин общался с семьей Кузнецовых, в которой 11 детей, в формате онлайн-конференции.

"Передал по поручению президента России подарки семье Кузнецовых", - сообщил в четверг Цыбульский на своей официальной странице в Instagram.

В числе подарков - спортивный и музыкальный инвентарь. "Я знаю, что маты вам уже подарили, кимоно, о которых вы говорили, мы привезли. Скрипку привезли. Ну и все, что необходимо для занятий спортом", - отметил врио главы региона в опубликованном в Instagram ролике о беседе с многодетной семьей.