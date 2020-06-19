Глава РАН назвал статью Путина о войне не только публицистической, но и научной

МОСКВА, 19 июня./ТАСС/. Статья Владимира Путина, посвященная истории Второй мировой войны, по своему характеру не только публицистическая и политическая, но в значительной степени научная. Такое мнение высказал ТАСС президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Надо отметить, что эта статья не только политическая и публицистическая, но в значительной степени научная. В ней дается большое количество фактов о причинах Второй мировой войны, есть ссылки на архивные документы. Именно так работает историческая наука, поэтому статья производит впечатление научного документа", - сказал глава РАН.

Статья президента России Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" размещена на сайте Кремля и в "Российской газете". На сайте ТАСС также опубликован полный текст статьи.

Три главных послания

Президент Академии наук отметил, несколько важных, на его взгляд, моментов в статье.

"Прежде всего, подчеркнута ответственность всех сторон за начало Второй мировой войны. Каждая страна - участница войны преследовала свои интересы. Государственный эгоизм политических элит возобладал над интересами всеобщего мира и сотрудничества. Актуальным является призыв, чтобы все открыли свои архивы, как это было сделано в России, и опубликовали секретные дополнения к различным документам. Мы, в общем, ждем здесь широкой открытости со стороны европейских коллег, что позволит создать полную архивную базу для объективного изучения драматического периода мировой истории ", - сказал ученый.

По его мнению, "очень важным в статье является сравнение различных систем международной безопасности - Лиги Наций и Организации объединенных наций (ООН)".

"Если Лига наций не предотвратила войну - а она создавалась именно для этой цели - то система ООН выстроена так, что уже 75 лет прошло без мировых войн. Поэтому предложения по ревизии основополагающих принципов функционирования Совета безопасности ООН, в частности, уход от права вето - это шаг назад к довоенной системе международной безопасности, которая не защитила мир от самой разрушительной из войн", - сказал глава РАН.

"Третий момент - призыв в статье о том, что новые поколения должны не только знать правду о причинах войны, но и, собственно, помнить об ее ужасах. Сегодня у молодежи представления о войне зачастую совершенно не соответствуют реальности, ее представляют похожей на компьютерную игру, которая не касается обычной жизни. Это настроение доминирует во многих благополучных западных обществах. А у нас есть собственная эпигенетическая память о войне, и ее надо сохранить и передать будущим поколениям. И, конечно, мы должны обязательно говорить о том, что, если будет третья мировая война, она коснется всех. И наша цивилизация погибнет", - сказал Сергеев.