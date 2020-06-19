Родители забрали четверых детей, изъятых органами опеки в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Многодетная семья из поселка Тюльпанный Домбаровского района Оренбургской области, где в мае 2020 года изъяли детей, воссоединилась в пятницу. Дети пробыли в доме ребенка три недели. Об этом ТАСС сообщила в пятницу начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав аппарата губернатора и правительства региона Татьяна Шмелева.

Четверых детей из многодетной семьи органы опеки и полиция принудительно забрали 25 мая 2020 года. Инцидент был снят на видео: на мать, которая отказалась отдавать детей, надели наручники, а позже оштрафовали за неподчинение требованиям полиции. 4 июня районные власти по рекомендации областной комиссии отменили постановление об изъятии детей. Родителям разрешили забрать детей после прохождения 14-дневной самоизоляции после приезда из Москвы, где они участвовали в телешоу.

"Детей забрали. Родители пришли в дом ребенка в Орске в масках, как положено. Никаких вопросов нет. За время пребывания там дети набрались сил, окрепли и поправились", - сказала Шмелева.

Родители сообщили, что некоторое время будут жить в Орске у родителей женщины, уточнила Шмелева. Тем временем в их доме в поселке в скором времени начнется ремонт. По словам Шмелевой, ранее отец семейства написал в местную администрацию заявление с просьбой "оказать материальную помощь в виде ремонта дома на средства спонсоров, коммерсантов и других внебюджетных источников". Благотворители уже выделили стройматериалы на эти цели.

Представитель областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав подтвердила, что родители ранее нарушили режим самоизоляции и покинули место жительства. "Это стало поводом для обращения местных властей в органы внутренних дел, потому что был нарушен указ губернатора. Такие меры применяются и ко всем остальным гражданам [нарушающим требование о 14-дневном карантине]", - отметила она. Ранее Минздрав области сообщал, что место нахождения семьи неизвестно.

Во время самоизоляции местные власти не могли зайти в дом для осмотра помещения, оценки его состоянии и составления сметы для проведения ремонта, добавила Шмелева, но супруги дали согласие провести обследование дома после завершения 14-дневного карантина. Она также добавила, что помощь от спонсоров в виде покупки дома, обещанная в эфире федерального телеканала, пока не оказана.

Об инциденте

Прокуратура и СК ранее начали проверку по факту изъятия детей из семьи, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ по факту халатности со стороны должностных лиц органов системы профилактики. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил разобраться в ситуации, оказать помощь с обустройством жилья и трудоустройством отца. По данным УМВД, женщина ранее три раза привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а дом, в котором она проживает с детьми, непригоден для жилья. Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области намерена оказать семье необходимую психологическую и юридическую помощь.

Органы системы профилактики составили совместно с областными структурами индивидуальную программу по выводу этой семьи из кризиса. Планируется, что их еженедельно будут посещать социальные работники для выяснения обстоятельств и определения видов необходимой помощи.