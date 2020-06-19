В КС заявили, что адвокат оправданного имеет право обратиться в суд для возмещения вреда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Адвокат гражданина, которого суд оправдал по уголовному делу и признал за ним право на реабилитацию, имеет право обращаться в суд с исками о возмещении вреда, причиненного незаконным преследованием, и представлять интересы своего подзащитного. Об этом говорится в определении Конституционного суда (КС) России, который рассмотрел обращение жителя Дагестана.

Как следует из документа, житель Дагестана Магомедшапи Абдулхалимов требовал в КС признать противоречащей конституции часть 2 статьи 135 Уголовно-процессуального кодекса (УПК), на основании которой суд общей юрисдикции прекратил производство по иску его адвоката, обратившегося за компенсацией ущерба.

"Часть вторая статьи 135 УПК РФ, применяемая в системе действующего правового регулирования, не может расцениваться как позволяющая ограничить реабилитированного в праве на квалифицированную юридическую помощь, включая возможность адвоката обратиться в интересах реабилитированного в суд с требованием о возмещении имущественного вреда", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно определению КС, Абдулхалимова оправдал по уголовному делу Советский районный суд Махачкалы в 2017 году и признал за ним право на реабилитацию. В следующем году адвокат Абдулхалимова обратился в этот же суд с требованием возместить ущерб, причиненный незаконным преследованием его подзащитному, однако суд прекратил производство по иску, сославшись на названную статью УПК. Судья мотивировал это тем, что на основании названной статьи УПК подать иск о компенсации может только лично Абдулхалимов. Обжаловать это решение в Верховном суде Дагестана не удалось.

В определении также отмечается, что, разъяснив действие статьи УПК, Конституционный суд признал жалобу Абдулхалимова не подлежащей дальнейшему рассмотрению, так как для разрешения этого вопроса не требуется выносить постановление КС.