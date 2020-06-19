Путин потребовал восстановить окружающую среду на месте разлива топлива в Норильске

"Необходимо не просто оперативно исправить положение, ликвидировать ущерб, но в полном объеме, насколько это возможно, восстановить нарушенную экосреду, тем более, что речь идет о хрупкой природе Арктической зоны", - указал глава государства на совещании по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.

"Главное - не что называется, быстренько прибраться, а обеспечить именно качественное восстановление почв и водного пространства", - уверен президент. Поэтому, по его словам, "надо продолжать вести самый строгий контроль за ликвидацией последствий аварии, а также за хранением и транспортировкой загрязненного грунта". Путин уточнил, что именно транспортировка и хранение загрязненного грунта представляют проблемные моменты.

Президент отметил, что "опыта ликвидации столь больших загрязнений на водных объектах в России пока еще не было". Поэтому в данном случае потребовались "серьезная концентрация сил и МЧС, и Роспотребнадзора, территориальных служб и органов, привлечение к работе специалистов, ученых, экологов, и, конечно, бизнеса и предприятий, на территории которых произошла авария". По оценке Путина, "за прошедшие недели проведена действительно большая по своему масштабу работа". "Знаю, что удалось переломить ситуацию, локализовать разлив топлива, а затем приступить и к очистке загрязненных площадей", - констатировал глава государства. Он потребовал доклада, "есть ли веские основания для того, чтобы уже снимать федеральный режим чрезвычайной ситуации, какие современные технологии и технологические решения используются для очищения грунта и водных артерий от загрязнений, насколько они эффективны, можно ли уже дать более точную финансовую оценку нанесенного ущерба".

Обязанность "Норникеля"

Путин также указал "Норникелю" на обязанность полностью устранить ущерб от разлива нефтепродуктов. "Очевидно, что последствия аварии для окружающей среды и водного биоразнообразия тяжелые, на рекультивацию и восстановление потребуется значительное время, и сотрудники компании "Норникель" обязаны продолжать работу до полного устранения нанесенного ущерба", - сказал глава государства.

Путин уверен: "Важно извлечь уроки из сложившейся ситуации". Он напомнил о данном ранее поручении Росприроднадзору провести проверки аналогичных объектов не только в Норильске, но и по всей стране.

Путин также выразил благодарность нефтяным компаниям, оказавшим помощь специалистами и оборудованием для ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске. "Хочу сейчас поблагодарить наши компании, которые помогают справляться с этой проблемой", - сказал глава государства. Путин попросил главу Минэнерго РФ Александра Новака передать коллегам из нефтяных компаний "слова благодарности за то, что они оперативно, быстро откликнулись и предоставили необходимых специалистов и оборудование".

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоемы.