Более 3,5 тыс. гостиниц смогут принять туристов на Кубани с 21 июня

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/ Свыше 3,5 тыс. гостиниц и отелей Краснодарского края смогут разместить у себя туристов в новом курортном сезоне с 21 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края в пятницу.

В Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса с 28 марта была приостановлена работа курортов, постояльцев не принимают гостиницы, отели. С 1 июня возобновили работу только санатории, имеющие медицинскую лицензию, с 12 июня открылись отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров. Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба региона анонсировал возобновление работы всех средств размещения отдыхающих с 21 июня, а помещение в обсерваторы на 14-дневную изоляцию теперь остается обязательным только для граждан, пребывающих на Кубань из-за рубежа.

"На территории Краснодарского края классификацию прошли 3 518 средств размещения, общий проклассифицированный номерной фонд - 134 069 номеров. Добровольную классификацию на апрель 2020 года прошли 78 пляжей и 88 горнолыжных трасс", - сообщили в министерстве.

В ведомстве уточили, что в регионе 34 объекта, имеющие высшую звездность - 5 звезд, 145 объектов, имеющих 4 звезды, 522 трехзвездочных средства размещения, 315 двухзвездочных, одну звезду имеют 133 объектов, прошли классификацию без присвоения звезд 2 370 объектов.

Ранее Кондратьев отмечал, что роста цен на отдых на курортах Краснодарского края в этом году не ожидает, и власти рассчитывают на успешное проведение туристического сезона. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева сообщала ТАСС, что в течение оставшихся двух месяцев лета планируют принять порядка 7 млн отдыхающих.