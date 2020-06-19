Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации", - говорится в указе.

Президент также утвердил статут, описание и рисунок ордена Пирогова, положение о медали Луки Крымского, описание и рисунок награды.

Лука Крымский (Валентин Войно-Ясенецкий) - русский хирург и религиозный деятель. В 1900-1920-х годах заведовал хирургическими отделениями ряда земских больниц, в 1923 году принял монашество и сан епископа. В 1923-1943 годах подвергался репрессиям, 11 лет провел в тюрьмах, лагерях и ссылках. В дальнейшем - архиепископ Красноярский и Енисейский (1942-1944), архиепископ Тамбовский и Мичуринский (1944-1946), архиепископ Симферопольский и Крымский (1946-1961). Автор фундаментальных руководств по проблемам гнойной хирургии и хирургического лечения ранений суставов. В 1946 году удостоен Сталинской премии, в 2000 году - канонизирован РПЦ.

Николай Пирогов родился 25 ноября 1810 года в Москве. Стал основоположником военно-полевой хирургии в России. Ввел в отечественную хирургическую практику пластические (в том числе костные) операции, наркоз, гипсовые повязки для иммобилизации конечностей и др. Разработал научно-медицинское направление, ставшее теоретической основой военно-полевой хирургии - топографическую анатомию.

Документом глава государства также внес изменения в правила ношения орденов и медалей. "При ношении ордена "За заслуги перед Отечеством" медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" не носится, за исключением медали ордена "За заслуги перед Отечеством" с мечами. При ношении орденов СССР и медалей СССР, предназначенных для ношения на колодках, с орденами Российской Федерации и медалями Российской Федерации ордена СССР размещаются после орденов Российской Федерации, медали СССР - после медалей Российской Федерации", - отмечено в указе.