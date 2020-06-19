Путин поручил ускорить работу над законопроектами по предотвращению разлива нефтепродуктов

"Я прошу правительство и Государственную думу ускорить работу над соответствующими законопроектами", - сказал президент, открывая совещание о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае.

Глава государства отметил, что "в законодательстве следует предусмотреть механизмы предотвращения подобных ситуаций, адекватного, своевременного и комплексного реагирования на них и компенсации последствий".

Нужно внимательно проанализировать произошедшее

Путин также поручил проанализировать действия контрольных органов в ситуации с разливом нефтепродуктов в Норильске. "Я вас попрошу, Виктория Валерьевна [Абрамченко, вице-премьер] еще и посмотреть на работу всех наших соответствующих организаций и структур контрольного характера. Где они были-то?" - возмутился Путин. "Вот видели же, что топливо пошло по земле. Почему не было должной своевременной реакции на происходящие события? Это заставляет задуматься над тем, как на практике организована у нас работа", - добавил он.

"Думаю, всем понятно, что этих негативных событий вполне можно было бы избежать, если бы был налажен должным образом контроль со стороны соответствующих структур - не для того, чтобы трясти всех, как грушу, а чтобы предотвращать вещи подобного рода", - пояснил Путин. Он подчеркнул, что в такой сфере необходим системный подход. Кроме того, по словам президента, "это событие выявило ряд системных проблем, и их нужно как можно быстрее зафиксировать, отработать все детали и предпринять все необходимое для совершенствования нормативно правовой базы, закрепить в законе".

Путин потребовал проанализировать произошедшее самым внимательным образом, но "не для того, чтобы оплеухи раздавать", а чтобы впредь подобные ситуации не происходили не только в Арктике, где экосистема нуждается в особом внимании и защите, а в целом по стране. По его словам, от такой халатности страдают не только малочисленные народы Севера, а могут пострадать люди где угодно.

"Это очень серьезный вопрос, прошу так по-серьезному к этому и относиться", - заключил он, поблагодарив всех участников совещания за проделанную работу по ликвидации чрезвычайной ситуации. Он поручил главе МЧС Евгению Зиничеву сделать отдельный доклад после того, как руководство ведомства решит, что можно выводить людей и технику с пострадавших территорий.