Первичный расчет ущерба от аварии в Норильске представят 1 июля

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Росприроднадзор представит первичный расчет ущерб от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске к 1 июля, сообщила в пятницу глава ведомства Светлана Радионова.

"К 1 июля мы готовы представить первичный расчет ущерба, который Росприроднадзор считает по методике, утвержденной Министерством природных ресурсов", - сказала она на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.

По словам Радионовой, весь грунт, загрязненный нефтепродуктами после аварии в Норильске, еще не собран. "Весь грунт, загрязненный нефтепродуктом, до сих пор еще не вынут, [он] там в достаточно большом количестве находится", - отметила она.

Предприятия Арктической зоны

Росприроднадзор совместно с Ростехнадзором определили 426 предприятий Арктической зоны, которые начнет проверять с июля месяца для профилактики возможных аварий.

"Что касается вашего поручения по проверочным мероприятиям аналогичных предприятий, нами определено совместно с Ростехнадзором 426 предприятий в Арктической зоне, это наша первоочередная задача. Эти предприятия будут затронуты проверками, начиная с июля", - сказала она.

При этом ведомство уже приступило к проверкам по аналогичным предприятиям на других территориях. "Я думаю, что мы будем до конца года такие проверочные мероприятия проводить", - отметила Радионова.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко также поручила Росприродназору и Ростехнадзору к 22 июня представить список компаний в Арктике, которые будут подлежать проверке на предмет риска возможных аварий. В свою очередь Ростехнадзор предлагает провести совещание с компаниями, осуществляющими хранение и транспортировку нефтепродуктов в Арктике.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов. Они попали на 180 тыс. кв. м грунта, а также в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

Ликвидацией последствий разлива занимаются 679 человек, привлечены 290 единиц техники. Ликвидацией разлива занимаются специалисты Морской спасательной службы, "Норникеля", МЧС России, компаний "Газпром нефть" и "Транснефть-Сибирь". Ежедневно на реке Амбарной устанавливают дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу за их пределы по поверхности водоема.