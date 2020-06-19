Главврач федерального кардиоцентра в Калининграде вылечился после заражения коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Главный врач Федерального центра высоких медицинских технологий (ФЦВМТ) Минздрава РФ, проводящего сложные операций на сердце и сосудах в Калининграде, Юрий Шнейдер вылечился и вернулся к работе после заражения новым коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в ФЦВМТ.

"Главный врач нашего центра выздоровел и в пятницу приступил к работе", - сообщили ТАСС в учреждении.