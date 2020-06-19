Главврач федерального кардиоцентра в Калининграде вылечился после заражения коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Главный врач Федерального центра высоких медицинских технологий (ФЦВМТ) Минздрава РФ, проводящего сложные операций на сердце и сосудах в Калининграде, Юрий Шнейдер вылечился и вернулся к работе после заражения новым коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в ФЦВМТ.
"Главный врач нашего центра выздоровел и в пятницу приступил к работе", - сообщили ТАСС в учреждении.
О выявлении у Шнейдера заражения новым коронавирусом стало известно 5 июня. Учреждение было переведено в режим обсервации. В региональном управлении Роспотребнадзора ТАСС уточнили, что режим обсервации ФЦВМТ сохраняется до 20 июня. Весь персонал и находившиеся в учреждении пациенты остаются в нем, сообщил представитель управления.
По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 19 июня в области выявлено 2 227 случаев заражения коронавирусом, в том числе 32 - за прошедшие сутки. Вылечились и выписаны 1 183 человека, умерли 36 человек. Под медицинским наблюдением находятся 4 804 человека, в том числе 115 - в условиях обсерватора.