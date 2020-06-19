Минприроды: острую фазу ликвидации последствий ЧП в Норильске удалось пройти

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Острый этап ликвидации последствий ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске удалось преодолеть, но работы предстоит еще много. Об этом в пятницу сообщил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.

"Благодаря быстрой и профессиональной организации работы МЧС нам удалось провести эту очень своевременную локализацию. <...> Можно уверенно сказать, что острую фазу удалось пройти", - сказал он.

Однако, по словам Кобылкина, работы предстоит еще много.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.

Ликвидацией последствий разлива занимаются 679 человек, привлечены 290 единиц техники. Ликвидацией разлива занимаются специалисты Морской спасательной службы, "Норникеля", МЧС России, компаний "Газпром нефть" и "Транснефть-Сибирь". Ежедневно на реке Амбарной устанавливают дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу за их пределы по поверхности водоема.

Превентивный мониторинг аварий

Минприроды РФ предложило разработать систему предупредительного мониторинга аварий на производстве.

"Я считаю целесообразным на законодательном уровне внести понятие "управление надежностью и безопасностью объектами критической инфраструктуры", разработать систему предупредительного мониторинга", - сказал он на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Норильске.

По словам Кобылкина, такие системы уже существуют на развитых предприятиях, но их необходимо распространить на остальные.