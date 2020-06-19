Исследование: антитела к коронавирусу есть у 5,7% петербуржцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Ученые Европейского университета в Санкт-Петербурге совместно с клиникой "Скандинавия" начали популяционное исследование, которое показало, что антитела к коронавирусу есть у 5,7% жителей Петербурга. Об этом в пятницу сообщается на сайте вуза.

"Ученые Европейского университета в Санкт-Петербурге и клиника "Скандинавия" проводят первый в стране репрезентативный серологический опрос на наличие антител к SARS-COV-2 <…> Согласно оценке с коррекцией на характеристики теста и неизбежную из-за самоотбора смещенность выборки, в Санкт-Петербурге антитела к вирусу найдены у 5,7% жителей в возрасте старше 18 лет", - говорится в сообщении. Уточняется, что были протестированы 490 человек из выборки, и исследование еще будет продолжаться, всего планируют обследовать 1 тыс. человек.

Ранее в клинике сообщали, что исследование поможет сделать выводы о стадии эпидемии, наблюдать за ее динамикой и наиболее точно определить долю заболевших. Также, как отмечают организаторы, данные могут помочь принимать обоснованные решения для восстановления экономики и социальных институтов.

"Крайне важно продолжить исследование, увеличив число участников и начав повторные тестирования. Помимо оценки распространения вируса, нам также бы хотелось оценить динамику иммунитета, понять что будет происходить с антителами в дальнейшем. Пока мы точно не знаем, насколько тесты на антитела отражают факт защиты от повторного заражения, как долго они сохраняются", - приводятся в сообщении слова эпидемиолога, соавтора исследования Антона Барчука.

В исследовании могут принять участие только те, кто попал в случайную выборку, которую генерирует компьютер на основе номеров мобильных телефонов. Участники должны быть старше 18 лет и проживать в Санкт-Петербурге, кроме удаленных районов города.

По последним данным, в Петербурге выявили 21 734 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровел после заражения 12 171 человек, умерли 793.