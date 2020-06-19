Путин заявил, что Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавируса

НОВО-ОГАРЕВО, 19 июня. /ТАСС/. Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавируса, так как могла опереться на собственные возможности и свой тыл. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с представителями отраслей экономики, пострадавших от пандемии.

"Мы действительно, сейчас уже можно это сказать, достойно ответили на угрозу эпидемии", - сказал глава государства, отметив, что это было сделано благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения и жизненно важных отраслей национальной экономики.

"Мы сумели дать такой ответ, потому что в решающей степени могли опереться на собственную технологическую и производственную базу, что называется, на свой тыл", - подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что в период пандемии коронавируса в стране удалось не допустить резких скачков цен на товары. На встрече с представителями различных отраслей экономики, столкнувшихся с последствиями пандемии, Путин отметил, что "с высоким напряжением, зачастую, на пределе своих возможностей работали в этот период производители продуктов питания, предметов первой необходимости, а также связанные с ними в единую производственную цепочку логистические и транспортные компании, торговые сети, предприятия электронной коммерции".

"В результате товары бесперебойно и круглосуточно подвозились в магазины, доставлялись покупателям на дом. При этом удалось не допустить резких скачков цен, что чрезвычайно важно, а также оперативно локализовать и устранить временные дефициты по отдельным товарам", - заявил глава государства.