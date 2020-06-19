Автограф Путина продали в Петербурге за 48 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Автограф Владимира Путина, оставленный в 1995 году, когда политик занимал должность главы комитета по внешним связям Петербурга, продали за 48 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.

"Автограф Путина продан за 48 тысяч рублей, постаукционная продажа. Покупатель - частное лицо", - отметила представитель пресс-службы.

Автограф выставляли на торги в Петербурге 17 июня, однако покупателей на него не нашлось. По словам собеседницы агентства, интерес к лоту начали проявлять уже после окончания торгов.

На торгах было представлено 357 лотов (продано более 50%). Среди них - издания по истории, финансам, праву, искусству, художественная литература, издания для детей и книги на иностранных языках, описания стран и городов, а также автографы, гравюры, литографии, плакаты, коллекционные открытки и киноафиши. Самым дорогим лотом стал автограф писателя Федора Достоевского, оставленный им на издании "Записок из мертвого дома" (1875 г.). Его продали за 5,5 млн рублей.