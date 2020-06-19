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Путин считает своей обязанностью оставаться на связи круглосуточно

Президент подчеркнул, что к этому обязывает его должность

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что как глава государства он обязан оставаться на связи круглосуточно.

"Глава государства должен быть всегда на связи, всегда, круглые сутки. Это просто обязанность", - сказал российский лидер в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин", фрагмент которого был опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина.

Полностью интервью главы государства можно будет увидеть в воскресенье, 21 июня, на телеканале "Россия-1" в фильме Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин" в 22:00.

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