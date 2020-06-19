Путин подписал указ о переносе VI Всемирной фольклориады на 2021 год

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин перенес проведение VI Всемирной фольклориады на 2021 год. Текст указа опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

VI Всемирная фольклориада, которая должна была пройти в Уфе с 18 июля по 1 августа 2020 года, перенесена на 2021 год.

Президент России Владимир Путин в июне 2017 года подписал указ о проведении в 2020 году в Уфе VI Всемирной фольклориады. Она проходит раз в четыре года и призвана показать многообразие традиционного культурного наследия человечества и способствовать его сохранению. Первый подобный фестиваль состоялся в 1996 году в Нидерландах, после его приняли Япония, Венгрия, Китай, Республика Корея и Мексика.

Как ранее сообщал ТАСС, на организацию фольклориады с участием 3 тыс. артистов из 85 стран в июле в Уфе планировалось направить порядка 500 млн рублей из республиканского и федерального бюджетов. Больше всего расходов - порядка 200 млн, было предусмотрено на проживание и питание 85 коллективов, трансфер из Москвы и обратно.