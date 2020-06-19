Центры занятости населения Петербурга в период пандемии трудоустроили 4,2 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Центры занятости населения Петербурга в период пандемии трудоустроили 4 207 человек, при этом число официально зарегистрированных безработных в городе составляет 86 699 человек (на 18 июня). Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе комитета по труду и занятости Петербурга.

"На 18 июня состоят на учете в качестве безработных 86 699 человек. С 30 марта трудоустроено 4 207 человек на разные позиции: специалист, менеджер, делопроизводитель, бухгалтер, экономист, инженер, медсестра, повар, продавец, кладовщик, охранник, администратор, кассир, подсобный рабочий, упаковщик, водитель и другие специальности", - отметила представитель пресс-службы.

Большая часть обратившихся в этот период - люди в возрасте от 30 до 50 лет, преимущественно женщины, которые до этого работали менеджерами и специалистами, также среди людей, вставших на учет, есть администраторы, бухгалтеры, продавцы, кассиры, инженеры, кладовщики, водители, повара.

В банке вакансий Центра занятости Санкт-Петербурга на данный момент 32 509 вакансий. Больше всего вакансий заявлено по профессиям рабочих специальностей (швея, подсобный рабочий, водитель автомобиля, медицинская сестра, повар). Также много предложений по вакансиям, отнесенным к категории специалистов: инженер-технолог, шеф-повар, врач, программист, инженер, менеджер.

Работодатели города разместили также более 2 228 временных вакансий (на 18 июня). Организации нуждаются в медицинском персонале (медицинские сестры, врачи, врачи-специалисты) и социальных работниках. Также востребованы временные работники в сфере строительства - плотники, арматурщики, каменщики, бетонщики, монтажники.