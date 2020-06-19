Путин заявил, что очень комфортно чувствует себя в окружении простых людей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что ощущает себя очень комфортно в среде рядовых людей, так как сам родился в простой рабочей семье.

"Вы знаете, я чувствую себя в среде рядовых людей очень комфортно. Это в известной степени моя среда, потому что я из очень простой рабочей семьи", - сказал российский лидер в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин", фрагмент которого был опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина.

Полностью интервью главы государства можно будет увидеть в воскресенье, 21 июня, на телеканале "Россия-1" в фильме Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин" в 22:00.