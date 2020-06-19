Матвиенко: Путин видит личную миссию в сохранении правды о Великой Отечественной войне

"Ценность статьи Владимира Владимировича прежде всего в ее документальности, фактах, которые невозможно опровергнуть. Статья отвечает на важнейшие вопросы истории исключительно аргументированно. Видно, что президент сам много работал с архивами", - сказала Матвиенко.

"Чувствуется, насколько мотивирован был Владимир Владимирович, насколько важно для него было выразить все это, попытаться донести до каждого. Создается такое устойчивое впечатление, думаю, что это так и есть, для него это одна из важнейших нравственных личных миссий - сохранение правды и памяти о Великой Отечественной войне", - подчеркнула спикер Совфеда.

Она добавила, что данная статья "очень понятно и просто доносит логику событий тех лет". По ее словам, в ней четко изложены основы для формирования ответственных подходов к международной безопасности сегодня и в перспективе. "Можно быть абсолютно уверенным, я так думаю, что специалисты, международники, политики в самых разных странах уже начали досконально, скрупулезно препарировать статью, ее изучать", - сказала Матвиенко.

Спикер добавила, что Россия в последние годы открывает свои исторические архивы для исследований и анализа. Матвиенко призвала западные страны также следовать этому примеру, так как, по ее словам, это в общих интересах и в интересах будущих поколений - закрыть пробелы в истории, чтобы впредь не допустить ее искажения.

Путин ранее опубликовал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. В ней глава государства не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил не прошлому, а настоящему и будущему - урокам войны и вопросам международного сотрудничества. Статья "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" в четверг была опубликована в журнале The National Interest на английском языке.