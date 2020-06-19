ЕК рассчитывает на открытие всех внутренних границ в Евросоюзе к концу июня

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия ожидает от всех государств ЕС, что внутренние границы в Евросоюзе будут открыты после карантина к концу июня. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу на онлайн пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Мы ожидаем, что контроль на всех внутренних границах ЕС будет полностью отменен к концу этого месяца, - сказала она. - Мы также видим четкую тенденцию в этом направлении в работе Совета ЕС на уровне министров, ответственных за пограничный контроль".

В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что страны ЕС "интенсивно работают над выработкой общего подхода в этом вопросе".

Вопрос о введении контрольных мер, как на внешних, так и на внутренних границах в ЕС находится в компетенции национальных правительств, хотя Еврокомиссия должна давать формальное одобрение на введение этих экстренных мер. В марте в период разрастания пандемии коронавируса в Европе границы закрывались и на них вводились различные ограничения и меры контроля спонтанно каждой страной, практически без координации друг с другом, что едва не нарушило производственно-транспортные цепочки между государствами ЕС. Сейчас Еврокомиссия и другие институты ЕС прилагают большие усилия, чтобы отмена контрольных мер происходила организованно.