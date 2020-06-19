{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

ЕК рассчитывает на открытие всех внутренних границ в Евросоюзе к концу июня

В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что страны ЕС "интенсивно работают над выработкой общего подхода в этом вопросе"

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия ожидает от всех государств ЕС, что внутренние границы в Евросоюзе будут открыты после карантина к концу июня. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу на онлайн пресс-конференции по итогам саммита ЕС. 

"Мы ожидаем, что контроль на всех внутренних границах ЕС будет полностью отменен к концу этого месяца, - сказала она. - Мы также видим четкую тенденцию в этом направлении в работе Совета ЕС на уровне министров, ответственных за пограничный контроль". 

В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что страны ЕС "интенсивно работают над выработкой общего подхода в этом вопросе". 

Вопрос о введении контрольных мер, как на внешних, так и на внутренних границах в ЕС находится в компетенции национальных правительств, хотя Еврокомиссия должна давать формальное одобрение на введение этих экстренных мер. В марте в период разрастания пандемии коронавируса в Европе границы закрывались и на них вводились различные ограничения и меры контроля спонтанно каждой страной, практически без координации друг с другом, что едва не нарушило производственно-транспортные цепочки между государствами ЕС. Сейчас Еврокомиссия и другие институты ЕС прилагают большие усилия, чтобы отмена контрольных мер происходила организованно.

Теги
Мишель, ШарльФон дер Ляйен, УрсулаПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Орловская прокуратура проверит данные о нехватке коек для заразившихся коронавирусом
Ранее главный внештатный инфекционистом региона Виктория Адоньева собщила, что многие медучреждения переполнены, а в больнице им. С. П. Боткина всего 20 свободных коек
Читать полностью