Уроженец Чечни вернулся на родину спустя 76 лет после депортации народов

ГРОЗНЫЙ, 19 июня. /ТАСС/. Специальный рейс из Бишкека доставил в Грозный 81-летнего уроженца Чечни Дангу Битаева из Киргизии, где он пробыл 76 лет после депортации чеченцев в 1944 году. В аэропорту его встречали депутат Госдумы Адам Делимханов, министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев, сын, внуки, правнуки и другие многочисленные родственники, передает с места корркспондент ТАСС.

Историю пенсионера Данги Битаева, который оказался в Киргизии во время депортации чеченцев в 1944 году, впервые рассказала на своей странице в Instagram общественный деятель Ассоль Молдокматова. Она разместила видеоролик, где мужчина рассказал, что он родом из Чечни, родных и близких нет, и уже 10 лет живет в Доме престарелых в городе Бишкек. Узнав об этом, глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выяснить все обстоятельства жизни пожилого человека, найти родственников и вернуть его домой.

"Я вернулся на родину спустя столько лет. Не ожидал, что у меня здесь такая большая семья. Стесняюсь, честно говоря. Спасибо Рамзану Кадырову, всем, что приняли меня", - отметил Данги.

Единственный сын Руслан последний раз видел отца в семь лет и давно потерял надежду найти живым. "Я не спал всю последнюю неделю. Сложно описать, что я испытываю. Конечно, я его помню, как и место, где мы жили. В семь лет я с матерью вернулся домой", - рассказал журналистам Руслан.

Все расходы, связанные с возвращением пожилого человека, домой взял на себя региональный общественный фонд им. Ахмата-Хаджи Кадырова. Из аэропорта мужчина с родными поехал домой, где проживает его семья. В небольшом селе Кулары собрались десятки людей, не только родственники, но и соседи. Здесь для Битаева уже подготовили специальную комнату и накрыли стол для гостей из Киргизии.

"Долгие 76 лет была его дорога домой. Эта история облетела весь мир, все восхищены Рамзаном Кадыровым, который ради одного горца прислал самолет, чтобы вот с такими почестями его вернуть на родину. Буквально через три часа после публикации со мной связались представители главы Чеченской Республики и все организовали", - рассказала ТАСС Молдокматова.