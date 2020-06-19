В Крыму подняли со дна якорь, который мог принадлежать линкору "Парижская коммуна"

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Крымские спасатели на сборах по водолазной подготовке в районе затопленного грузового теплохода "Жан Жорес" и сухогруза "Берг" у берегов Феодосии подняли со дна 5-тонный якорь, который мог принадлежать линкору "Парижская коммуна". Об этом сообщается в пятницу на сайте управления МЧС по Крыму.

Местонахождение якоря было известно давно, однако до сих пор все попытки поднять его оставались безуспешными. Водолазы во время сборов проверили это место, а затем за несколько дней провели сложную операцию по извлечению якоря из воды.

"Якорь оказался очень внушительных размеров и весит более 5 т. Находился на глубине 10 метров, на расстоянии около 300 метров от береговой линии. Подъемные работы проводились с применением специализированных устройств: парашютов-понтонов. Сначала были проведены серьезные подготовительные мероприятия", - приводятся в сообщении слова министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Шахова.

Уточняется, что спасателям необходимо было отсоединить якорь от цепи, затем транспортировать его по воде к пирсу, поднять на поверхность и перевезти. Сейчас к изучению истории этого артефакта привлекли археологов. "Якорь идентифицирован как якорь Холла, изготовлен был в 1906 году. Также на нем просматривается клеймо. Однозначного ответа, на каком судне использовался якорь, на сегодня нет, но наиболее вероятным историки считают принадлежность его легендарному линкору "Парижская коммуна", который впоследствии был переименован в "Севастополь", - рассказал Шахов.

По предположениям спасателей, якорь оставили в бухте Феодосии в годы Великой Отечественной войны, примерно в январе-феврале 1942 года. По какой причине он был сброшен, предстоит выяснить историкам. "Силами спасательной службы проводятся очистные и консервационные работы, решение о дальнейшей судьбе якоря будет принято позже", - отмечается в сообщении.