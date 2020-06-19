Музей современной истории России начал собирать материалы в фонд "Пандемия-2020"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Государственный центральный музей современной истории России начал комплектовать фонды на тему "Пандемия-2020". Об этом сообщила на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате генеральный директор музея Ирина Великанова.

С середины марта музей, как и другие учреждения культуры, закрыт для посетителей из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса.

"Мы начали вести комплектование фондов "Пандемия-2020". Мы понимаем, что это тоже часть нашей современной истории, через какое-то время это уйдет в историю, а свидетельства должны остаться. Сотни фотографий, вещей уже скомплектовано", - сказала Великанова.

Также она анонсировала проект, которым откроется музей в июле. "Он посвящен Нюрнбергскому процессу. В этом году мы отмечаем 75 лет с его начала. 22 июня, в День памяти и скорби, пройдет онлайн-трансляция, потому что музей еще не открыт. Я очень рассчитываю, что большое количество людей смогут с ним ознакомиться", - добавила генеральный директор музея.

Она привела в пример трансляцию с выставки "Человек и война", которую посмотрели более 400 тыс. человек. "Всего же наши онлайн-проекты посмотрели более 1 млн человек, и мы этому очень рады, потому что обычно в музей в месяц приходит около 30 тысяч человек, не больше. Поэтому для нас это серьезное достижение", - сказала Великанова. Она отметила, что текущие выставки к 75-летию Победы будут продлены до 30 ноября, чтобы их смогли посмотреть школьники, вернувшись с летних каникул.