Крупнейшая коллекция оцифрованных документов по Второй мировой войне появится к 2024 году

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Крупнейшую коллекцию оцифрованных архивных документов по истории Второй мировой войны и предвоенного периода планируется создать к 2024 году. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов.

"Примерный срок окончания работ по формированию коллекции - 2023-2024 годы. Полностью она будет опубликована [в открытом доступе] на сайте Президентской библиотеки", - сказал глава Росархива.

По его словам, вторую часть коллекции намечено создать до весны 2021 года - тогда на указанной площадке появятся тысячи российских и зарубежных документов с 1 сентября 1939 по 22 июня 1941 года. Кроме того, добавил Артизов, будет дополнена уже опубликованная подборка - с января 1933 по 31 августа 1939 года, в которой на данный момент насчитывается свыше 1,7 тыс. документов.

Президент РФ Владимир Путин 19 июня опубликовал статью об истории Второй мировой войны. В обнародованном на сайте Кремля документе говорится, что Россия продолжит "честно и непредвзято" рассказывать о войне, в том числе используя крупнейшую в стране коллекцию архивных документов, кино- и фотоматериалов по соответствующему периоду.

Подготовка этого проекта идет в соответствии с поручением президента РФ от 15 января 2020 года, организаторами выступают Росархив, Управделами президента РФ и Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина. Формированием коллекции на основе отечественных, трофейных и зарубежных архивных фондов Росархив занимается при участии архивных служб МИД, Минобороны, ФСБ и СВР России.

В год 75-летия Победы был открыт онлайн-доступ к первой части документального комплекса. Представленные в ней материалы с 1933 по 31 августа 1939 года отражают важнейшие события в жизни Европы 1930-х годов, прежде всего поэтапный отказ гитлеровской Германии от условий Версальского мирного договора и переход к политике завоеваний.