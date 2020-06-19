В Липецкой области продлили ограничительные меры до 24 июня

ТАСС, 19 июня. Власти Липецкой области продлили в регионе ограничительные меры и режим самоизоляции до 24 июня из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщила журналистам пресс-служба правительства Липецкой области.

"Действующие в регионе из-за коронавирусной инфекции ограничительные меры продлены до 24 июня. Решение о продлении ограничительных мер принято с учетом рекомендаций и предложений главного санитарного врача региона Владимира Бондарева", - говорится в сообщении пресс-службы.

Власти не разрешили открыть торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рестораны и кафе, фитнес-центры. Также сохраняются масочный режим и режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. С 8 июня в Липецкой области начат первый этап снятия введенных ограничений, разрешена работа парикмахерских, предприятий сферы быта, промтоварных магазинов площадью до 400 кв. метров, а также прогулки и занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции. Ранее сообщалось, что с 25 июня при улучшении эпидемиологической обстановки в Липецкой области могут приступить ко второму этапу снятия ограничений.

По данным на 19 июня, в Липецкой области общее число заразившихся коронавирусом составляет 3 285, выздоровели 1 636 человек, 11 умерли. В том числе за последние сутки в регионе было выявлено 57 новых случаев заражения. В регионе режим повышенной готовности введен с 10 марта, с 9 мая - обязательный масочный режим.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 8,5 млн человек, более 450 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 569 063 случая заражения, выздоровели 324 406 человек, умер 7 841. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.