Глава Карелии предложил РЖД возобновить работу фирменного поезда до Москвы

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июня. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков направил письменное обращение в адрес заместителя гендиректора ОАО "РЖД" по вопросам пассажирского комплекса Дмитрия Пегова с предложением возобновить работу фирменного поезда "Карелия", курсирующего между Петрозаводском и Москвой и приостановленного в связи с пандемией коронавируса. Об этом Парафенчиков сообщил во время прямой линии, прошедшей "ВКонтакте" в пятницу.

"Мое мнение, что поезд надо запускать быстрее. Понятно, что это в компетенции федеральной компании РЖД, но соответствующее обращение я отправил. Надеюсь, что поезд "Карелия" мы в ближайшее время запустим", - сказал он.

На время пандемии железнодорожное сообщение с Москвой из Петрозаводска происходило на поездах, следующих через Карелию, в том числе в Мурманскую область. По мнению Парфенчикова, поездки на фирменном поезде, курсирующем между столицей страны и Карелией, несут меньше рисков заразиться коронавирусом.

Подвижной состав фирменного поезда "Карелия" №17/18 с конца 2019 года заменен на двухэтажные вагоны. Кроме того, на один час было сокращено время в пути состава - с 12 до 11 часов.

По данным республиканского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Карелии за время пандемии выявили 950 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 26 человек, 22 пациента выздоровели. Власти региона отметили, что более половины заболевших коронавирусом в Карелии с начала эпидемии сегодня уже выздоровели, а из всего числа заболевших с симптомами болезнь перенесли 563 человека из более 900 инфицированных.