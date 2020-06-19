Пашинян не сможет присутствовать на параде Победы в Москве

ЕРЕВАН, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в республике не сможет присутствовать на параде Победы в Москве. Тест письма Пашиняна опубликовала в пятницу его пресс-служба.

"Господин президент, с сожалением сообщаю вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вы знаете, что я с большой любовью принял ваше приглашение участвовать в торжественных мероприятиях, однако, как потом выяснилось, сложившаяся в Армении эпидемиологическая ситуация не позволяет мне совершить эту поездку", - говорится в тексте обращения армянского премьера.

Пашинян добавил, что для него было бы большой честью присутствовать на юбилейном параде в Москве. "Уверен, миллионы жителей наших стран будут следить за праздничными мероприятиями, мысленно отправившись в 1945 год, когда наши деды гордо шагали по Красной площади", - отметил армянский премьер, назвав Победу в Великой Отечественной войне общим достоянием, память о котором объединяет народы. Он выразил надежду, что в скором времени сможет встретиться с российским лидером и обсудить вопросы повестки союзнических отношений двух стран.

Изначально поездка армянского премьера на торжественные мероприятия в Москве была под вопросом из-за обнаруженной у него и членов его семьи коронавирусной инфекции, но в начале июня Пашинян сообщил, что полностью вылечился, а его пресс-служба подтвердила его приезд. В параде в Москве по приглашению Минобороны РФ примет участие колонна, состоящая из 75 военнослужащих ВС республики. Они уже прибыли в российскую столицу.

Парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен с 9 мая на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса. 26 мая Путин объявил, что парад Победы состоится 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.