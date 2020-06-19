Фотокамеры установили на гнездах краснокнижных кречетов на Ямале для изучения популяции

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Исследователи завершили научную экспедицию на железнодорожную линию "Обская - Бованенко" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с целью мониторинга популяции краснокнижных кречетов, которые устраивают свои гнезда на мостовых переходах железной дороги. Птицы перестали бояться человека, поэтому ученые смогли установить автоматические фотокамеры на их гнезда, сообщили в Instagram-аккаунте Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН.

"В ходе экспедиции было обследовано 45 мостов, которые расположились в северной части трассы. Всего на обследованном участке исследователи обнаружили шесть гнезд кречета. <...> Исследователи отмечают совершенно уникальные адаптивные изменения в поведении некоторых взрослых птиц - они перестали боятся человека и не улетают с гнезда при приближении человека. На трех гнездах исследователям удалось установить автоматические фотокамеры с целью выяснить особенности гнездовой биологии этой уникальной популяции кречетов", - говорится в сообщении.

Кречеты гнездятся на мостах на протяжении пяти лет и имеют устойчивую кормовую базу, уточнили в научно-исследовательском стационаре. В этом году птенцы кречетов появились в гнездах раньше обычного, так как на Ямал пришла ранняя весна. Вообще кречеты не улетают из Арктики на зиму, а откладывать яйца начинают еще в апреле.

Кречет - самый крупный в мире вид соколов. Он включен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу РФ. В Красную Книгу ЯНАО этот вид включен в первую категорию как находящийся под угрозой исчезновения, численность особей которого уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время он может исчезнуть.

Железная дорога Обская - Бованенково - Карская - самая северная из действующих железных дорог в мире. Ее проложили мостами, чтобы не нарушать кочевой образ жизни коренных народов, в частности оленеводов. Гнездование кречетов впервые было зарегистрировано на мостовых переходах в 2014 году. Регулярные экспедиции по мониторингу их популяции на железнодорожных мостах проходят с 2016 года.