Путин заявил, что угроза пандемии объединила россиян

"Самое главное, что эта ситуация [с коронавирусом] нас всех объединила, это факт и это позволило нам с минимальными потерями выходить из сложившейся ситуации", - заявил глава государства на встрече в режиме видеоконференции с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями коронавируса.

По итогам совещания Путин констатировал, что "у экономики, у страны в целом есть и резервы, и успешные модели для реального, причем существенного повышения производительности труда, эффективности во всех сферах". "Мы видим, что благодаря новым подходам, которые внедряются, время до начала оказания медпомощи больным с коронавирусной инфекцией сократилось существенно, в отдельных случаях - в несколько раз, кратно увеличился объем выпуска средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования, лекарств. Это не просто цифры статистики или сухие показатели эффективности, это сохраненное здоровье и спасенные человеческие жизни", - подчеркнул президент.

Он считает, что "наработанные практики, позволяющие быстро, без существенных затрат повышать результативность труда, должны использоваться повсеместно". "Резервы для такого роста есть везде, важно, что при этом происходит не только технологическое улучшение, но и меняется отношение сотрудников к работе, меняется сама культура производства и труда, а значит, повышается конкурентоспособность всей нашей страны", - подчеркнул глава государства. По его мнению, это исключительно важно для долгосрочного развития России.

При этом президент призвал: "Мы не должны забывать, что проблем еще достаточно и не все и не везде так хорошо, как нам бы хотелось, люди подчас сталкиваются с проблемами, которые не могут быстро и эффективно решить". Однако Путин убежден, что страна "может преодолеть все эти трудности, находится на правильном пути". "Нужно только тиражировать положительные практики", - сказал он.

Путин поблагодарил всех, кто во время пандемии коронавируса напряженно работал. Глава государства пообещал, что предложения по улучшению работы в различных секторах будут учтены властями.