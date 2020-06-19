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Абоненты "Билайна" в Сибири и на Дальнем Востоке столкнулись с неполадками в работе сети

В пресс-службе компании пояснили, что произошел обрыв магистральных каналов передачи данных

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пользователи мобильного оператора "Билайн" в Сибири и на Дальнем Востоке испытывают трудности в доступе к домашнему и мобильному интернету. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В данный момент абоненты "Билайна" в Сибири и на Дальнем Востоке могут испытывать ограничения в доступе к услугам мобильного и домашнего интернета. Это происходит из-за обрыва магистральных каналов передачи данных вследствие действий третьих лиц", - заявили в компании.

"Билайн" заверил, что в настоящее время "делает все, чтобы как можно скорее восстановить полную работоспособность сервисов в Сибири и на Дальнем Востоке". "Приносим нашим клиентам извинения за доставленные неудобства. Сеть в Центральной России работает в штатном режиме", - добавили в компании.

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