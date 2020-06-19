Исследование: россияне стали больше смотреть телепрограмм про историю и культуру

"Россияне во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, стали меньше смотреть трансляции спортивных мероприятий и больше уделять внимание историческим, культурным и детским программам. "Триколор", предоставляющий доступ к ТВ через спутник и интернет, опубликовал результаты исследований жанровых предпочтений клиентов спутникового ТВ, которые были проведены одним из крупнейших российских телеизмерителей - "Агентством 2", входящим в состав холдинга GS Group", - сказали в компании.

Согласно исследованию, рейтинг программ об истории и культуре в период с 1 апреля по 17 мая 2020 года увеличился в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рейтинг детских передач вырос на 73%, а рейтинг развлекательных программ на каналах, вещающих в составе "Триколора", вырос на 23%. Во время самоизоляции зрители стали чаще смотреть и сериалы, рейтинг которых увеличился на 20%. Снижение зафиксировано у спортивных программ ( 60%) из-за остановки спортивных состязаний по всему миру, а также музыкальных передач ( 40%) и у ток-шоу ( 11%).

Основной прирост телеаудитории зафиксирован среди клиентов в возрасте старше 55 лет, количество зрителей этой возрастной группы увеличилось на 35%. Прирост аудитории в категориях 4-17 лет и 35-54 лет составил около 23%, а наименьший рост продемонстрировали зрители в возрасте 18-34 лет (+10%).

"За период самоизоляции зафиксирован рост рейтинга детского контента на 73%. У аудитории в возрасте 18-34 года он был самым значительным - на 90%. Для детской аудитории (4-17 лет) этот показатель является минимальным среди возрастных групп (+41%), поскольку они являются основными потребителями детского контента. Также для аудитории 4-17 лет отмечены наибольшие показатели роста рейтинга исторических фильмов, в том числе и о войне, и передач о культуре (+181%)", - говорится в исследовании.

Отмечается, что в среднем с 1 апреля по 17 мая 2020 года каждый клиент и члены его семьи смотрели ТВ по 167,06 минут в день. Этот показатель на 18% больше, чем в прошлом году в этот же период (141,95 мин.). Телевизионный рейтинг, который учитывает количество зрителей и длительность просмотра ТВ, также вырос почти на 2% и составил 11,6% против 9,8% в 2019 году.