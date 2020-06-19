"Медиалогия": пользователи соцсетей упоминали разблокировку Telegram более 18,5 тыс. раз

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российские пользователи активно обсуждали разблокировку мессенджера Telegram: в соцсетях, количество упоминаний 18 июня превысило 18,5 тыс. Об этом ТАСС в пятницу рассказали в компании "Медиалогия".

"Учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, "Одноклассники", Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, TikTok, форумах и блогах. Упоминаемость - 18 572", - рассказали в компании.

Всего же с начала июня разблокировку мессенджера упоминали 26 тыс. 950 раз, в том числе в контексте призыва к российским властям основателя мессенджера Павла Дурова о необходимости разблокировки и в контексте предложенного депутатами Федотом Тумусовым и Дмитрием Иониным законопроекта.

Роскомнадзор разблокировал мессенджер на территории России по согласованию с Генпрокуратурой РФ 18 июня.

Ведомство начало блокировку Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда из-за отказа передать в ФСБ ключи шифрования. При этом сервис все это время был доступен пользователям, хотя и с ограничениями.

В апреле 2020 года депутаты Госдумы от "Справедливой России" Тумусов и Ионин подготовили законопроект о разблокировке Telegram в связи с тем, что мессенджер используется госорганами для распространения официальной информации о коронавирусе. В частности, каналы в Telegram официально используют оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом и Минкомсвязь (для возвращения россиян из-за границы).

Основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале 4 июня заметил, что разблокировка позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.