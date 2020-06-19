Глава правительства Украины заявил о приближении страны к новой волне коронавируса

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Украина фактически находится на первой или второй волне заражения коронавирусом. Об этом заявил в пятницу на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы фактически сегодня получим начало первой или второй волны заболеваемости коронавируса. Это очередная волна увеличения заболеваний должна стать сигналом, что это не фейк, это не придуманные вещи. Это угроза, которая ходит рядом", - сказал Шмыгаль.

По его словам, многие люди перестали соблюдать карантинные правила. "Решили, что коронавирус исчез и шансов заболеть больше нет. И мы получили результат - сегодня почти тысяча больных, подтвержденных тестированием", - сказал Шмыгаль.

Украинские медики третий день подряд фиксируют наибольший прирост случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки число составило 921. Предыдущий антирекорд по суточной заболеваемости на Украине был установлен 18 июня, когда подтвердили 829 новых случаев. Всего с начала пандемии заболели 34 984, летальных исходов - 985, выздоровевших - 16 033.

По словам Шмыгаля, это очень тревожная статистика, который свидетельствует о начале новой волны заболевания. Премьер считает, что единственный способ победить коронавирус - соблюдение социальной дистанции, дезинфекция и масочный режим. "Даже тем, кто переболел и выздоровел, настоятельно не рекомендуют болеть - это сложная болезнь с тяжелыми последствиями и довольно высоким уровнем летальности", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что местные власти в некоторых случаях просто решили закрыть глаза на эти угрозы. В связи с этим он заверил, что правительство будет усиливать контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

"Обращаюсь к господину Виктору Ляшко [главному санврачу страны]: в регионы должно выезжать руководство Минздрава во главе с главсанврачом. Также должен быть усилен контроль со стороны Нацполиции, со стороны Госпотребслужбы. Все совещания были проведены, дальше мы будем действовать жестче для того, чтобы украинцы были в безопасности", - отметил Шмыгаль.