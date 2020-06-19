Орловская прокуратура проверит данные о нехватке коек для заразившихся коронавирусом

ТАСС, 19 июня. Прокуратура Орловской области проводит проверку информации о том, что в регионе нет свободных коек для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального ведомства.

18 июня издание "Орловские новости" опубликовало интервью с главным внештатным инфекционистом Орловской области Викторией Адоньевой. В нем специалист говорит, что многие медицинские учреждения переполнены, в больнице им. С. П. Боткина всего 20 свободных коек. Помимо этого, не хватает врачей.

"Прокуратурой Орловской области организована проверка по доводам интервью сетевого издания "Орловские новости" с главным внештатным инфекционистом Орловской области, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С. П. Боткина Викторией Адоньевой. Прокуратурой с привлечением специалистов органов контроля будет проверено соблюдение требований законодательства при организации медицинской помощи в учреждениях здравоохранения региона", - говорится в сообщении.

По данным, опубликованным на сайте правительства региона, в бюджетных учреждениях здравоохранения области развернуто 922 койки для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом или с подозрением на коронавирус, из них 315 коек без подачи кислорода, 607 обеспечены подачей кислорода. Заразившихся коронавирусом госпитализируют в городскую больницу им. С. П. Боткина, Мценскую и Ливенскую центральные районные больницы, больницу скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко, Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям им. З. И. Круглой. С 8 июня развернуто дополнительно 40 коек на базе Орловской областной клинической больницы.

К 19 июня в Орловской области выявлено 4 003 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них, по данным федерального оперативного штаба, 2 064 выздоровели, 45 умерли.