Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз

Ранее в пятницу президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора выразили "удовлетворение в связи с завершением работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз".

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали соглашение между двумя странами о взаимном признании виз. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

12 декабря 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства "О подписании Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства". В соответствии с документом, граждане третьих государств с действующей визой одной страны смогут свободно въезжать, выезжать и пребывать на территории другой страны в течение срока действия визы, пересекая сухопутную границу РФ и Белоруссии железнодорожным или авиационным сообщением и по основным автомобильным трассам (в том числе через "Красную Горку"). Каждая из сторон сохраняет за собой право отказать таким лицам во въезде или сократить срок их пребывания на своей территории.

Соглашение планировалось подписать 13 декабря 2018 года на заседании Совета министров Союзного государства, однако было отложено, так как Белоруссия не успела завершить соответствующие внутригосударственные процедуры. Позднее это было сделано, и Лукашенко заявил, что в окончательном варианте проекта учтены все пожелания сторон. До настоящего времени продолжались двусторонние консультации по этому вопросу.