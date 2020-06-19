Спасатели "Газпром нефти" полностью очистили русло реки Амбарная под Норильском

"В Норильске завершен основной этап аварийно-спасательных работ на месте разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3. Специалисты "Газпром нефти", принимавшие участие в ликвидации последствий ЧС, за две недели установили 4 км боновых заграждений и собрали более 8 тыс. кубометров нефтесодержащей жидкости. Команда "Газпром нефти" полностью очистила русло реки Амбарная от топливных пятен", - сказано в сообщении.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Спасатели "Газпром нефти" завершили очистку русла реки Амбарная под Норильском и полностью очистили ее от топливных пятен, сообщили в компании.

20 июня 50 сотрудников "Газпром нефти" вернутся в Мегион, Ноябрьск, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийск. 22 спасателя компании останутся в Норильске для доочистки притоков реки и поверхности малых водоемов, а также обработки сорбентами береговой линии и мониторинга ее состояния.

На смену спасателям компании в Норильск прибыли экологи "Газпром нефти". Они примут участие в составлении "дорожной карты" программы восстановления флоры и фауны пострадавшей территории.