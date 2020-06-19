Миллион человек в мире заразились коронавирусом за неделю. Это максимум с начала пандемии

В относительном выражении прирост держится на отметке 13% третью неделю подряд после активного снижения в предыдущие месяцы.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в мире за минувшие семь дней возросло примерно на 1 млн. Это максимальный недельный прирост с начала пандемии. Весь май показатель находился на уровне 500-600 тыс. в неделю, а в начале июня он возрос до 700-800 тыс.

В Аргентине, Бангладеш и Пакистане, которые на прошлой неделе вышли в лидеры по темпам распространения инфекции, прирост держится на высоком уровне, но максимальным он оказался в ЮАР - 43%. В Бразилии, Индии и Чили, где долгое время коронавирус распространялся быстрее всего, недельный прирост составил менее 30%.

Количество выздоровевших также стремительно увеличивается. Их уже 49% от всех инфицированных - около 4,1 млн.

Условная смертность же, наоборот, продолжает снижаться. Она опустилась до минимального за последние два месяца значения - 5,3%. В общей сложности из-за коронавируса в мире умерли около 450 тыс. человек.

Изменения в первой десятке

В последнее время в первой десятке стран - лидеров по числу заразившихся произошли значительные изменения. Государства Европы, ставшей следующим после Китая очагом пандемии, постепенно отходят на второй план, так как темпы распространения инфекции здесь снизились до 2-3%, а кое-где - и менее 1%. Их место занимают страны Азии и Латинской Америки.

Первыми остаются США - более 2,1 млн инфицированных. Прирост за семь дней достиг 8,3% против 7,6% неделей ранее, притом что в мае он стабильно уменьшался.

На втором месте - Бразилия, где число заразившихся приближается к 1 млн. Недельный прирост составил 22% - гораздо меньше, чем в мае, когда он достигал 50%. На третьем месте остается Россия с 568 тыс. подтвержденных случаев, но темпы распространения инфекции в стране в относительном выражении вдвое ниже.

Четвертую и пятую позиции занимают Индия (более 380 тыс. инфицированных) и Великобритания (более 300 тыс.). Но ситуация в этих странах разная: если в Индии недельный прирост составил 28%, то в Великобритании - всего 3,1%.

На седьмом месте, вслед за Испанией, находится Перу (более 244 тыс.), а на девятом - после Италии - Чили (более 225 тыс). В Перу прирост за семь дней опустился до минимальных для этой страны 14%, в Чили он почти вдвое выше - 25%. Замыкает десятку Иран, где число инфицированных достигло примерно 200 тыс., а вот Германия и Франция теперь занимают 11-е и 12-е место соответственно.

Самый быстрый рост - в ЮАР

Высокие темпы распространения коронавируса фиксируются в странах, которые входят во второй десяток в мире по числу заразившихся.

Самый большой прирост на этой неделе показала ЮАР - 43%. Сейчас там около 84 тыс. инфицированных, это 20-е место.

Кроме того, быстро увеличивается количество заразившихся в Пакистане (15-е место, 34%) и Бангладеш (17-е, 31%). Вместе с тем в обеих странах темпы роста снижаются, в предыдущие семь дней они достигали соответственно 40% и 36%.

А вот в Саудовской Аравии, которая находится на 16-м месте, они немного возросли - с 25% до 26%. Чуть меньше показатель в Мексике - 24%. Однако она поднялась уже на 14-ю позицию - там более 165 тыс. заразившихся.

Высокие показатели, несмотря на строгие карантинные меры, сохраняются в Аргентине. Число заразившихся здесь увеличилось на 37% и превысило 37 тыс.

Выздоравливают медленнее, смертность снижается

Доля уже вылечившихся в мире скоро может достичь 50%. За последние семь дней выздоровели примерно 500 тыс. человек, но это почти на 200 тыс. меньше, чем неделей ранее.

Больше всего выздоровевших, помимо Китая, где здоровы уже почти все, в Германии (91,5%), Турции (85%), Иране (80%) и Италии (76%). К лидерам приближается и Россия, где вылечились примерно 57% инфицированных.

Смертность при этом снижается. Если в начале мая показатель превышал 7%, то сейчас он опустился до 5,3% (на 0,3 п. п. за семь дней).

На первом месте по числу умерших остаются США (более 114 тыс.), на вторую позицию на этой неделе переместилась Бразилия (около 48 тыс.), потеснив Великобританию (42 тыс.). В России, по последним данным, умерли 7,8 тыс. человек, но этот показатель, как предупреждали власти, может измениться после окончательных подсчетов. Сейчас уровень смертности в стране остается одним из самых низких в мире - менее 1,4%.