Петербургские артисты дадут пять концертов для врачей на территориях городских больниц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Петербургские музыканты, певцы и артисты балета дадут пять выступлений для врачей городских больниц, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией. Как сообщается в пятницу на странице региональной общественной организации "Врачи Санкт-Петербурга", музыкальный проект, приуроченный ко дню медицинского работника, открыл концерт в клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина.

"Всего в Санкт-Петербурге будет дано пять таких концертов на территориях пяти больниц: Медицинский Центр им. В.А. Алмазова, Городская больница №40 Курортного района, Госпиталь для ветеранов войн, Городская Мариинская больница. Врачи и пациенты смогут увидеть и услышать артистов через распахнутые окна больничных корпусов. Концерты пройдут с участием региональной общественной организации "Врачи Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

"Музыка врачам" была задумана как всероссийский проект, отметила его автор и руководитель Анастасия Агличева. Его цель - приободрить врачей, пациентов, улучшить их эмоциональное состояние, отметила она. "На первом этапе концерты организуются в больницах Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Московской области. Проект уникален, его музыкальный репертуар разнообразен: от оперно-оперетного до эстрадно-симфонического", - приводятся ее слова в сообщении.

Участниками первого концерта стали скрипачка Анастасия Агличева, саксофонист, участник премии "МузТВ" Владимир Черемшанов, петербургская группа 3 XL PRO (авторы саундтреков к фильмам "Елки", "Бригада"), а также артист балета Антон Лабунскас.

"Сегодня такие проекты нужны как никогда. Врачи, медсестры, санитары каждый день на передовой сражаются за здоровье и жизнь пациентов. Работа стала для них вторым домом, они отдают все свои силы в борьбе с инфекцией. Ценна каждая поддержка! Добрые слова, музыка и песни поднимут им настроение, вызовут улыбки и положительные эмоции, которых сейчас так не хватает", - приводятся в сообщении слова главного врача Боткинской больницы Дениса Гусева.

Серия событий ко Дню медработника

В городском комитете по культуре сообщили, что 21 июня на телеканале "Санкт-Петербург" и в социальных сетях состоится трансляция праздничного концерта "Мы вместе!" из БКЗ "Октябрьский". "Артисты подготовили большое творческое поздравление, в котором прозвучат композиции о медицинских профессиях и будут исполнены песни о Санкт-Петербурге. В концертной программе примут участие народные артисты России Валерия и Олег Погудин, заслуженные артисты Татьяна Буланова и Александр Маршал, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов, а также Юлия Михальчик, Интарс Бусулис и многие другие", - отметили в комитете. Трансляция начнется в 21:00 мск.

Особую программу к празднику подготовила совместно с комитетом по здравоохранению Капелла Санкт-Петербурга. "Мы покажем запись концерта, в котором главными исполнителями на исторической сцене Капеллы стали врачи. Вы услышите джазовые интерпретации, ариозо из опер, фортепианные квартеты, великую музыку Рахманинова, Свиридова, Шопена, Листа, Прокофьева и многое другое.

Мы хотим поклониться всем врачам и медицинским работникам, которые сейчас, рискуя своим здоровьем, спасают людей - настоящим героям, которые изо дня в день выходят на войну с вирусом, спасая наши жизни и даря нам надежду на светлое будущее", - рассказали ТАСС в пресс-службе учреждения.

День медицинского работника в России отмечают ежегодно в третье воскресенье июня. В 2020 году празднику исполняется 40 лет.