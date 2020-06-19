Ярославская область переходит на второй этап снятия ограничений из-за пандемии

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Ярославская область с 20 июня переходит на второй этап снятия ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавируса. Начиная с субботы с определенными ограничениями в регионе смогут работать летние кафе, фитнес-центры и непродовольственные магазины, сообщил в пятницу губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"Знаю, как сильно вы этого ждали, поэтому с радостью сообщаю: по согласованию с Роспотребнадзором переходим ко второму этапу снятия ограничений", - написал Миронов на своей странице в Facebook.

По его словам, с 20 июня в регионе смогут открыться непродовольственные магазины с отдельным входом площадью до 800 кв. м, летние веранды кафе и ресторанов при обеспечении дистанции в 1,5 м между столами, фитнес-центры с посещением по предварительной записи и спортшколы, которые будут работать без присутствия родителей. Максимальная загрузка помещения фитнес-центра или спортшколы должна составлять 25% от пропускной способности. Также откроются территории музеев, музеев-заповедников и зоопарков, санаторно-курортные организации с медицинской лицензией.

Библиотеки смогут работать в режиме организации приема и выдачи книг по предварительному заказу. Детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.

"Понимаю, что всем хочется как можно быстрее вернуться к нормальному режиму жизни. Мы идем к этому, создаем условия для стабилизации ситуации. Но важно помнить, двигаться дальше сможем только при условии ответственного отношения. Берегите себя, соблюдайте масочный режим, мойте и дезинфицируйте руки, не подвергайте себя лишнему риску", - добавил Миронов.

В Ярославской области за сутки выявлено 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе их зафиксировано 4 295. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 2 198 человек, умерли 16.