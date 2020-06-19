В Оренбургской области отменили режим обязательной самоизоляции для жителей

ОРЕНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес в пятницу изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, отменив обязательную самоизоляцию для жителей региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона.

"Режим самоизоляции отменяется для жителей региона, для прибывших на территорию Оренбургской области из иностранных государств либо иных субъектов Российской Федерации, а также совместно проживающих с ними - продляется", - сказала собеседница агентства. Указ вступает в силу со дня подписания.

Все ограничения для граждан старше 65 лет также сняты. В регионе по-прежнему сохраняется запрет на проведение семейных мероприятий, где присутствуют более десяти человек. Остается обязательным соблюдение дистанции и использование масок и перчаток в магазинах, при посещении объектов оказания услуг и в общественном транспорте. "Разрешаются мероприятия, связанные с подготовкой и проведением ЕГЭ. Также разрешаются групповые экскурсии в музеях, но не более пяти человек", - говорится в сообщении пресс-службы. До 5 июля приостановлено бронирование мест, прием и размещение лиц в пансионатах, домах отдыха, санаториях.

С 20 июня в Оренбургской области имеют право приступить к работе летние кафе и организации общественного питания, оказывающие услуги на верандах и террасах. "Приступить к работе можно будет после уведомления собственником Минсельхоза области и управления Роспотребнадзора о готовности объекта с учетом требований к проведению профилактических мероприятий", - уточнили в пресс-службе. При этом в кафе будут запрещены кальяны.

В указе уточняется, что работа общепита возможна при условии размещения столиков на свежем воздухе на расстоянии двух метров друг от друга, использования одноразовой посуды и бумажного меню отдельно для каждого посетителя.